Concert Tence
samedi 4 juillet 2026 · Tence
Informations pratiques
Tence
Concert
Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.
Le groupe de M. Fournier Philippe, SCHERBAKOV Igor et DEMCHENKO Sergii.
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Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67 mairie@ville-tence.fr
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English :
Come and enjoy a festive time with family or friends.
The group led by Philippe Fournier, Igor Scherbakov, and Sergii Demchenko.
L’événement Concert Tence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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