Informations pratiques

Tence

Concert

Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis. Concert organisé par le Central Bar.

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Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67 mairie@ville-tence.fr

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English :

Come join us for a festive evening with family or friends. Concert organized by the Central Bar.

L’événement Concert Tence a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon