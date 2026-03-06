Rando-train Gare du Velay express Tence
Rando-train Gare du Velay express Tence mercredi 19 août 2026.
Rando-train
Gare du Velay express Gare de Oumey Raucoules Tence Haute-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Début : 2026-08-19 13:30:00
2026-08-19
Balade à pied d’environ 9 kms jusqu’à Tence et retour en train vapeur pour Raucoules.
Gare du Velay express Gare de Oumey Raucoules Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com
English :
Walk about 9 kms to Tence and return by steam train to Raucoules.
