Festival Musiques en Vivarais Lignon Tence

Festival Musiques en Vivarais Lignon

Eglise Tence Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

2026-08-22

L’Orchestre des Pays de Savoie Nouveaux mondes Barber, Kemp, Glass, Price, Dvorak.

Eglise Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

L’Orchestre des Pays de Savoie: New Worlds Barber, Kemp, Glass, Price, Dvorak.

