Lectures sous l’arbre Cinéma Tence Tence

Lectures sous l’arbre

Cinéma Tence 8 Rue de Saint-Agrève Tence Haute-Loire

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

2026-08-20

Projection de La chambre verte de Françoise Truffaut.

Cinéma Tence 8 Rue de Saint-Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Screening of Françoise Truffaut’s La chambre verte.

