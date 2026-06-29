Concert The Collective l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert The Collective l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 juillet, The Collective monte sur la scène de la cave à bières L’Excuse, à Bagnères-de-Bigorre. Guitares et voix au rendez-vous pour une soirée live chaleureuse et conviviale.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, July 17, The Collective will take the stage at L’Excuse beer cellar in Bagnères-de-Bigorre. Guitars and vocals will come together for a warm and friendly live performance.

L’événement Concert The Collective l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65