Concert The Collective l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Concert The Collective l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 17 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Concert The Collective l’Excuse
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le vendredi 17 juillet, The Collective monte sur la scène de la cave à bières L’Excuse, à Bagnères-de-Bigorre. Guitares et voix au rendez-vous pour une soirée live chaleureuse et conviviale.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18
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English :
On Friday, July 17, The Collective will take the stage at L’Excuse beer cellar in Bagnères-de-Bigorre. Guitars and vocals will come together for a warm and friendly live performance.
L’événement Concert The Collective l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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