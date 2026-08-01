Informations pratiques

Ahun

Concert The flying Gaskets

1 Rue Pouzami Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Le Mistral pour assister au concert des Flying Gaskets.

Soirée concert sur réservation / restauration sur place. .

1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25

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English : Concert The flying Gaskets

L’événement Concert The flying Gaskets Ahun a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest