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Concert The flying Gaskets Ahun

dimanche 16 août 2026 · Ahun

Concert The flying Gaskets Ahun

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Rue Pouzami
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif

Ahun

Concert The flying Gaskets

1 Rue Pouzami Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Le Mistral pour assister au concert des Flying Gaskets.

Soirée concert sur réservation / restauration sur place.   .

1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25 

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English : Concert The flying Gaskets

L’événement Concert The flying Gaskets Ahun a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest

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