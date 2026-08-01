AGENDA · Ahun
Concert The flying Gaskets Ahun
dimanche 16 août 2026 · Ahun
Informations pratiques
Ahun
Concert The flying Gaskets
1 Rue Pouzami Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Le Mistral pour assister au concert des Flying Gaskets.
Soirée concert sur réservation / restauration sur place. .
1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25
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English : Concert The flying Gaskets
L’événement Concert The flying Gaskets Ahun a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest
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