Concert The Haunted Youth + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert The Haunted Youth + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Emmené par Joachim Liebens, The Haunted Youth est la plus grande sensation indie rock et dream pop belge de ces dernières années.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Led by Joachim Liebens, The Haunted Youth is the biggest Belgian indie rock and dream pop sensation of recent years.

L’événement Concert The Haunted Youth + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle