Concert The Last Internationale + PAMELA La Cartonnerie Reims
jeudi 11 février 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Concert The Last Internationale + PAMELA
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Tout public
Deux feux pour une nuit.
D’un côté, The Last Internationale, le duo new-yorkais formé par Delila Paz et Edgey Pires, rodé au Hellfest, à Lollapalooza, aux premières parties de Kiss. Un rock brut et viscéral, des textes qui cognent, une rage politique transformée en hymne. De l’autre, Pamela Samuel Sprent et Simon Quénéa, instinct pur, refrains entêtants, quelque part entre LCD Soundsystem, Joy Division et The Strokes. Une dance music qui prend feu sur scène et commence déjà à faire parler d’elle aux Transmusicales et au MAMA. Deux façons d’être en colère. Deux façons de danser. Une soirée au Club comme on les aime. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert The Last Internationale + PAMELA
L’événement Concert The Last Internationale + PAMELA Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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