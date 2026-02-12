Concert THE PINK FLOYD SHOW, SO FLOYD Amiens

Concert THE PINK FLOYD SHOW, SO FLOYD

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 R2022008495) présente

Après l’incroyable succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.

Musicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien !

SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !

Revivez sur scène tous les titres légendaires Another brick in the wall , Money , Time , Wish you were here , “Shine onyou Crazy Diamond” et bien d’autres encore…

Un show en 4 actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des années 70 !

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 R2022008495) présente

Après l’incroyable succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.

Musicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien !

SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !

Revivez sur scène tous les titres légendaires Another brick in the wall , Money , Time , Wish you were here , “Shine onyou Crazy Diamond” et bien d’autres encore…

Un show en 4 actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des années 70 ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Richard Walter productions (license n°R-2022006816 R2022008495) presents

After the incredible success of their first concerts, SO FLOYD return to the stage for a tour of France?s biggest venues.

Musically exceptional and technically outstanding, SO FLOYD have won over music lovers, purists and PINK FLOYD fans with their precise riffs, magical lighting, sound quality, exceptional interpretation and uncanny fidelity to the legendary London band?s concerts!

SO FLOYD revisits the British band’s greatest hits, songs that are firmly anchored in our collective memory and concerts that have gone down in music history!

Relive on stage all the legendary tracks Another brick in the wall , Money , Time , Wish you were here , Shine onyou Crazy Diamond? and many more?

A show in 4 acts, corresponding to as many visual and sonic universes, allowing us to rediscover the different eras of the cult band?s rich and varied musical output. The two-hour show is a disturbing tribute that promises a leap back in time and an original approach to the work of the greatest band of the 70s!

L’événement Concert THE PINK FLOYD SHOW, SO FLOYD Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS