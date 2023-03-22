Concert THE REAL COLDPLAY EXPERIENCE, MUSIC OF THE SPHERES Amiens

Amiens

Concert THE REAL COLDPLAY EXPERIENCE, MUSIC OF THE SPHERES

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

COLDPLAY by LIVEPLAY Le show événement à ne pas manquer !

Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !

Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.

Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les cœurs, toutes générations confondues.

LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle. Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.

Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au cœur d’un concert de Coldplay.

Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare.

COLDPLAY by LIVEPLAY Le show événement à ne pas manquer !

Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !

Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.

Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les cœurs, toutes générations confondues.

LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle. Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.

Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au cœur d’un concert de Coldplay.

Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

COLDPLAY by LIVEPLAY ? The event show you don’t want to miss!

An exceptional tribute to the most emblematic band of the last 20 years!

With over 90 million albums sold, Coldplay is a global phenomenon.

Their hits Viva La Vida , Fix You , Adventure of a Life time , Yellow , In my place , Paradise , sky of the sky have made them a global phenomenon Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars and many more? resonate in hearts of all generations.

LIVEPLAY recreates the Coldplay universe live with stunning fidelity, contagious energy and breathtaking spectacle. Immersive scenography, special effects, lasers, fireworks and streamers create a magical, unforgettable atmosphere.

Two hours of pure joy, thrills and musical communion, where every note, every light and every emotion transports you to the heart of a Coldplay concert.

This is not just a tribute. It’s a true sensory experience. A journey to the very heart of Coldplay magic, supported by passionate musicians and a rare stage performance.

L’événement Concert THE REAL COLDPLAY EXPERIENCE, MUSIC OF THE SPHERES Amiens a été mis à jour le 2023-03-22 par OT D’AMIENS