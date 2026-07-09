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AGENDA · Nancy

Concert The Sisters Of Mercy L’Autre Canal Nancy

vendredi 2 octobre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
32 Tarif réduit

Nancy

Concert The Sisters Of Mercy

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
32
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Le groupe mythique The Sisters of Mercy est de retour en France pour un concert exceptionnel à Nancy le 2 octobre 2026.Tout public
32  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

The legendary band The Sisters of Mercy is returning to France for a special concert in Nancy on October 2, 2026.

L’événement Concert The Sisters Of Mercy Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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