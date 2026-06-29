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Concert The Super Soul Brothers l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert The Super Soul Brothers l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 21 août 2026.

Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
Au Bar à bière l'Excuse
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert The Super Soul Brothers l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Le vendredi 21 août, The Super Soul Brothers enflamment la cave à bières L’Excuse, à Bagnères-de-Bigorre ! Groove, cuivres et énergie soul au programme pour une soirée live placée sous le signe de la fête.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18 

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English :

On Friday, August 21, The Super Soul Brothers will set the stage ablaze at L’Excuse beer cellar in Bagnères-de-Bigorre! Groove, brass, and soulful energy are on the program for a live evening filled with celebration.

L’événement Concert The Super Soul Brothers l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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