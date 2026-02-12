Concert THE WALL AND THE DARK SIDE OF THE MOON

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Pop Rock International

50 ans de Pink Floyd l’expérience ultime d’un concert live

Célébrez la musique légendaire de Pink Floyd avec deux albums emblématiques interprétés en direct par un groupe et des invités uniques !

Assistez au plus grand opéra rock de tous les temps, avec des musiciens originaux et des invités vedettes qui ont joué avec Pink Floyd en tournée. Revivez les chansons emblématiques de The Wall et The Dark Side of The Moon avec une production scénique à couper le souffle qui capture l’essence de cet album monumental.

Concert hommage à Pink Floyd.

Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason ne font pas partie de ce concert.

Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images de The Wall ne seront pas diffusées.

Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Pop Rock International

50 years of Pink Floyd: the ultimate live concert experience

Celebrate the legendary music of Pink Floyd with two iconic albums performed live by a unique band and guests!

Experience the greatest rock opera of all time, with original musicians and guest stars who have toured with Pink Floyd. Relive the iconic songs from The Wall and The Dark Side of The Moon with a breathtaking stage production that captures the essence of this monumental album.

Pink Floyd tribute concert.

Roger Waters, David Gilmour and Nick Mason are not part of this concert.

This show is not a cine-concert. Images from The Wall will not be shown.

Show presented in English without surtitles.

L'événement Concert THE WALL AND THE DARK SIDE OF THE MOON Amiens a été mis à jour le 2026-02-12