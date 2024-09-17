Concert THE WORLD OF QUEEN, L’ HOMMAGE A LA LEGENDE Amiens

Amiens

Concert THE WORLD OF QUEEN, L’ HOMMAGE A LA LEGENDE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Pop Rock International

THE WORLD OF QUEEN LE spectacle hommage à Freddie Mercury

L’hommage N°1 choisi par les fans en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris le 3 avril 2025 !

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête pour retrouver pendant 2 heures l’atmosphère des plus grands shows de Queen !

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You”, “We are he Champions” ou encore “Somebody to Love” rythment le spectacle.

Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet.

Déjà + d’1 MILLION de spectateurs, N°2 des ventes en France avec les 8 premiers de tournée en SOLD OUT !!!

Pop Rock International

THE WORLD OF QUEEN LE spectacle hommage à Freddie Mercury

L’hommage N°1 choisi par les fans en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris le 3 avril 2025 !

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête pour retrouver pendant 2 heures l’atmosphère des plus grands shows de Queen !

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You”, “We are he Champions” ou encore “Somebody to Love” rythment le spectacle.

Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet.

Déjà + d’1 MILLION de spectateurs, N°2 des ventes en France avec les 8 premiers de tournée en SOLD OUT !!! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

Pop Rock International

THE WORLD OF QUEEN ? THE Freddie Mercury tribute show

The #1 fan-chosen tribute touring France and the Dôme de Paris on April 3, 2025!

A brilliant voice, talented musicians, an impressive new staging featuring special effects and pyrotechnics, a grandiose show that will make this concert an unforgettable moment when time stands still to rediscover the atmosphere of Queen?s greatest shows for 2 hours!

Immerse yourself in Queen?s vast repertoire, a unique fusion of rock, pop and opera that has captivated millions of fans worldwide. Timeless hits such as Bohemian Rhapsody , We Will Rock You , We are he Champions and Somebody to Love set the pace for the show.

Starring Fred Caramia, with the exceptional participation of soprano Claire LAIRY and Fanny Crouet.

Already over 1 MILLION spectators, No. 2 best-seller in France with the first 8 shows on SOLD OUT!!!!

L’événement Concert THE WORLD OF QUEEN, L’ HOMMAGE A LA LEGENDE Amiens a été mis à jour le 2024-09-17 par OT D’AMIENS