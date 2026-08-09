Informations pratiques

Pocé-sur-Cisse

Concert théâtralisé Miss Tweed

Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-08 19:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Le mardi 8 Décembre 2026 à partir de 19h00, la ville de Pocé sur Cisse vous emmène en Angleterre le temps d’un concert théâtralisé de Miss Tweed.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Pocé-sur-Cisse le mardi 8 Décembre 2026 à partir de 19h00 pour faire escale en Angleterre le temps d’un concert théâtralisé de Miss Tweed.

Dans son impeccable tailleur sorti tout droit du Swinging London, elle vous invite dans son monde plein d’humour so british où musique, langue anglaise et fantaisie se mêlent avec beaucoup de panache.

Spectacle pour les grands et les petits, à partir de 5 ans.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone. 12 .

Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 47 billetterie@ville-amboise.fr

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English : Theatrical Concert: “Miss Tweed”

On Tuesday, December 8, 2026, starting at 7:00 p.m., the town of Pocé-sur-Cisse will transport you to England for a theatrical concert by Miss Tweed.

L’événement Concert théâtralisé Miss Tweed Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-08-09 par OFFICE AMBOISE