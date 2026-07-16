Jeu familial découverte de la Châtellenie, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Jeu familial découverte de la Châtellenie Dimanche 20 septembre, 10h00 La Châtellenie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeu familial, sous la forme d’un livret remis sur place, à partir de 3 thèmes : le Château, le Parc et l’hydrologique.

Chacun peut répondre aux questions dans l’ordre et au rythme qu’il le souhaite.

La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Jeu familial, sous la forme d’un livret remis sur place, à partir de 3 thèmes : le Château, le Parc et l’hydrologique.

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