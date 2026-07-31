Informations pratiques

Pocé-sur-Cisse

ŠABAN SHUKAR concert et danses des Balkans

Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Le vendredi 16 novembre à 19h le groupe ŠABAN Shukar vous propose un concert accompagné d’initiations aux danses balkaniques.

Le vendredi 16 novembre à 19h le groupe ŠABAN Shukar vous propose un concert accompagné d’initiations aux danses balkaniques.

Partez pour l’Europe de l’est au son de la soul tsigane et des Balkans avec guitares, accordéons, contrebasses et percussions mêlés à quatre voix pour redonner vie à ce répertoire et rendre hommage à ŠABAN Bajramovic figure légendaire de ce genre musical.

La soirée sera également l’occasion de s’initier aux danses des Balkans grâce aux démonstrations et initiations proposées tout au long de la soirée.

Un bar à bières et des planchettes apéro seront disponibles.

Entrée gratuite. .

Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 18 15

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English : ŠABAN SHUKAR: Balkan music and dance

On Friday 16 November at 7.00 pm, the band ŠABAN Shukar will be putting on a concert, accompanied by an introduction to Balkan dances.

L’événement ŠABAN SHUKAR concert et danses des Balkans Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE