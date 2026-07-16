AGENDA · Pocé-sur-Cisse
Visite de l’église de Pocé-sur-Cisse, Église Pocé sur Cisse, Pocé-sur-Cisse
samedi 19 septembre 2026 · Église Pocé sur Cisse · Pocé-sur-Cisse
Informations pratiques
Visite de l’église de Pocé-sur-Cisse Samedi 19 septembre, 10h00 Église Pocé sur Cisse Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visite encadrée de l’église de Pocé-sur-Cisse.
Église Pocé sur Cisse 2 route de Saint-Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite encadrée de l’église de Pocé-sur-Cisse
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