Visite de l’église de Pocé-sur-Cisse, Église Pocé sur Cisse, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Visite de l’église de Pocé-sur-Cisse Samedi 19 septembre, 10h00 Église Pocé sur Cisse Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite encadrée de l’église de Pocé-sur-Cisse.

Église Pocé sur Cisse 2 route de Saint-Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Visite encadrée de l’église de Pocé-sur-Cisse

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