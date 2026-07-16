Exposition sur l’histoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse
dimanche 20 septembre 2026 · La Châtellenie · Pocé-sur-Cisse
Informations pratiques
Exposition sur l’histoire de la commune de Pocé-sur-Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00 La Châtellenie Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photos et de cartes postales d’anciens commerces et des espaces de loisirs et sportifs, par l’association sportive de Bicross.
La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de photos et de cartes postales d’anciens commerces et des espaces de loisirs et sportifs.
©POCE
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