Exposition sur l’histoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire de la commune de Pocé-sur-Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00 La Châtellenie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos et de cartes postales d’anciens commerces et des espaces de loisirs et sportifs, par l’association sportive de Bicross.

La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Exposition de photos et de cartes postales d’anciens commerces et des espaces de loisirs et sportifs.

©POCE