Exposition sur la Fonderie d’art Jean Jacques Ducel Pocé sur Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse
dimanche 20 septembre 2026 · La Châtellenie · Pocé-sur-Cisse
Informations pratiques
Exposition sur la Fonderie d’art Jean Jacques Ducel Pocé sur Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 La Châtellenie Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Exposition de photos sur les statues ou croix de cimetière en fonte issues de la Fonderie d’art Jean-Jacques Ducel.
La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de photos sur les statues ou croix de cimetière en fonte issues de la Fonderie d’art Jean-Jacques Ducel.