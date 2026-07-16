Exposition sur la Fonderie d’art Jean Jacques Ducel Pocé sur Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Exposition sur la Fonderie d’art Jean Jacques Ducel Pocé sur Cisse Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 La Châtellenie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Exposition de photos sur les statues ou croix de cimetière en fonte issues de la Fonderie d’art Jean-Jacques Ducel.

La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Exposition de photos sur les statues ou croix de cimetière en fonte issues de la Fonderie d’art Jean-Jacques Ducel.