Pompéi par le comité de jumelage Pocé sur Cisse / Grandate Italie, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Pompéi par le comité de jumelage Pocé sur Cisse / Grandate Italie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 La Châtellenie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pompéi, 3 jours avant sa destruction, connaissait une vie simple et animée. Le Vésuve se réveille et tout disparaît. Qu’en reste-il aujourd’hui ?

Projection de photos et lecture à voix haute d’après le livre d’Alberto Angela « Les Trois Jours de Pompéi ».

La Châtellenie 11 Route de Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Pompéi, 3 jours avant sa destruction, connaissait une vie simple et animée. Le Vésuve se réveille et tout disparaît. Qu’en reste-il aujourd’hui ?