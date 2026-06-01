Concert Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Toul

Concert Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04

Un moment pour se lâcher sur le dancefloor devant notre petite scène !Tout public

0 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

A moment to let loose on the dancefloor in front of our little stage!

L’événement Concert Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES