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Concert Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Concert Tota Familia Centre culturel Vauban Toul dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Vauban

Adresse : 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

Concert Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-04

Un moment pour se lâcher sur le dancefloor devant notre petite scène !Tout public
0  .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08  contact@totacompania.fr

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English :

A moment to let loose on the dancefloor in front of our little stage!

L’événement Concert Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES

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