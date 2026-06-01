Concert Tota Familia Centre culturel Vauban Toul
Concert Tota Familia Centre culturel Vauban Toul dimanche 28 juin 2026.
Toul
Concert Tota Familia
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-04
Un moment pour se lâcher sur le dancefloor devant notre petite scène !Tout public
0 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
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English :
A moment to let loose on the dancefloor in front of our little stage!
L’événement Concert Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES
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