Concert Tout le ciel est nécessaire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Tout le ciel est nécessaire

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2027-01-07 19:00:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-07 2027-01-08

Nouvelle production Opéra national de Nancy-Lorraine En partenariat avec les services de neurologie du CHRU de Nancy Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine Mise en scène, scénographie, costumes Suzie Baret-Fabry Dramaturgie Nathalie Moine Chorégraphie Angèle Peyrade

Réservation sur le site internet à partir du 8 décembre.Tout public

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

New Production by the Nancy-Lorraine National Opera%A0In partnership with the neurology departments at the Nancy University Hospital%A0Nancy-Lorraine National Opera Orchestra%A0Direction, Set Design, Costumes: Suzie Baret-Fabry%A0Dramaturgy: Nathalie Moine%A0Choreography: Ang%E8le Peyrade

Reservations available on the website starting December 8.

L’événement Concert Tout le ciel est nécessaire Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY