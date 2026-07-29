UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert Tout le ciel est nécessaire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

jeudi 7 janvier 2027 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 7 janvier 2027
Fin
jeudi 7 janvier 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Opéra national de Nancy-Lorraine
Adresse
1 rue Sainte-Catherine
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Concert Tout le ciel est nécessaire

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2027-01-07 19:00:00
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2027-01-07 2027-01-08

Nouvelle production Opéra national de Nancy-Lorraine En partenariat avec les services de neurologie du CHRU de Nancy Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine Mise en scène, scénographie, costumes Suzie Baret-Fabry Dramaturgie Nathalie Moine Chorégraphie Angèle Peyrade

Réservation sur le site internet à partir du 8 décembre.Tout public
0  .

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New Production by the Nancy-Lorraine National Opera%A0In partnership with the neurology departments at the Nancy University Hospital%A0Nancy-Lorraine National Opera Orchestra%A0Direction, Set Design, Costumes: Suzie Baret-Fabry%A0Dramaturgy: Nathalie Moine%A0Choreography: Ang%E8le Peyrade

Reservations available on the website starting December 8.

L’événement Concert Tout le ciel est nécessaire Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)