Concert Tout le ciel est nécessaire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
jeudi 7 janvier 2027 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Tout le ciel est nécessaire
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2027-01-07 19:00:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-07 2027-01-08
Nouvelle production Opéra national de Nancy-Lorraine En partenariat avec les services de neurologie du CHRU de Nancy Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine Mise en scène, scénographie, costumes Suzie Baret-Fabry Dramaturgie Nathalie Moine Chorégraphie Angèle Peyrade
Réservation sur le site internet à partir du 8 décembre.Tout public
0 .
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
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English :
New Production by the Nancy-Lorraine National Opera%A0In partnership with the neurology departments at the Nancy University Hospital%A0Nancy-Lorraine National Opera Orchestra%A0Direction, Set Design, Costumes: Suzie Baret-Fabry%A0Dramaturgy: Nathalie Moine%A0Choreography: Ang%E8le Peyrade
Reservations available on the website starting December 8.
L’événement Concert Tout le ciel est nécessaire Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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