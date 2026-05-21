Concert Tribute Francis Cabrel Théâtre de Montélimar Montélimar
Concert Tribute Francis Cabrel Théâtre de Montélimar Montélimar jeudi 22 octobre 2026.
Montélimar
Concert Tribute Francis Cabrel
Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22 23:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Pour la 3 -ème année consécutive, le Kiwanis Montélimar le Teil vous propose un concert caritatif exceptionnel avec le groupe D’une Ombre à l’Autre afin d’offrir des stages de parapente à des enfants en rémission de cancer.
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Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 70 46 49 bruno.aumont@orange.fr
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English :
For the 3rd year running, Kiwanis Montélimar le Teil is offering an exceptional charity concert with the group D?une Ombre à l?Autre , to provide paragliding courses for children in remission from cancer.
L’événement Concert Tribute Francis Cabrel Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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