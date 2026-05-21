Concert Tribute Francis Cabrel Théâtre de Montélimar Montélimar

Montélimar

Concert Tribute Francis Cabrel

Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 23:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Pour la 3 -ème année consécutive, le Kiwanis Montélimar le Teil vous propose un concert caritatif exceptionnel avec le groupe D’une Ombre à l’Autre afin d’offrir des stages de parapente à des enfants en rémission de cancer.

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Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 70 46 49 bruno.aumont@orange.fr

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English :

For the 3rd year running, Kiwanis Montélimar le Teil is offering an exceptional charity concert with the group D?une Ombre à l?Autre , to provide paragliding courses for children in remission from cancer.

L’événement Concert Tribute Francis Cabrel Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération