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AGENDA · Carnac

Concert Triforium Carnac

mercredi 26 août 2026 · Carnac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Chapelle de St Colomban
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Concert Triforium

Chapelle de St Colomban Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Triforium est un chœur de jeunes de 18 à 35 ans, basé à Vannes.
Nous interprétons des pièces polyphoniques sacrées, de la Renaissance à nos jours, ainsi que des cantiques bretons. Nous chantons principalement a capella et espérons vous faire découvrir de nouvelles couleurs musicales à travers notre répertoire varié.

Entrée et participation libres.   .

Chapelle de St Colomban Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 7 68 87 07 06 

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English :

L’événement Concert Triforium Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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