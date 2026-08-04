Concert Triforium Carnac
mercredi 26 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Concert Triforium
Chapelle de St Colomban Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Triforium est un chœur de jeunes de 18 à 35 ans, basé à Vannes.
Nous interprétons des pièces polyphoniques sacrées, de la Renaissance à nos jours, ainsi que des cantiques bretons. Nous chantons principalement a capella et espérons vous faire découvrir de nouvelles couleurs musicales à travers notre répertoire varié.
Entrée et participation libres. .
Chapelle de St Colomban Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 7 68 87 07 06
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English :
L’événement Concert Triforium Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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