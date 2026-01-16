Concert Trio Courtois Erdmann Fincker Lines For Lions Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire
Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-27 20:30:00
fin : 2026-04-27 23:00:00
2026-04-27
Lines for Lions ? À une lettre près, les amateurs avertis auront reconnu sans peine le titre d’un fameux thème de Gerry Mulligan, père fondateur de ce jazz cool qui naquit à New York au tournant des années 1950, avant de fleurir sur la côte Ouest. Alors un hommage ? un programme de standards ? Vous n’y êtes pas ! Plutôt une manière pour Vincent Courtois et ses comparses de jouer avec des références subliminales, de laisser infuser dans leur musique l’esprit d’une certaine époque, entre swing et décontraction, sophistication de l’écriture et évidence mélodique. Soit une West Coast plus rêvée qu’historique, passée au prisme de l’imaginaire d’un trio au son reconnaissable entre mille.
Vincent Courtois violoncelle
Daniel Erdmann saxophone ténor
Robin Fincker saxophone ténor, clarinette .
Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com
