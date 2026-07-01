Concert Trio Jubilate Église Saint Sylvain Ahun
samedi 25 juillet 2026 · Église Saint Sylvain · Ahun
Informations pratiques
Ahun
Concert Trio Jubilate
Église Saint Sylvain 8 place Defumade Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Pour cette 15e édition du festival Cordes & Compagnies, le groupe vibre pour Tango and Co quand Piazzolla invite Haydn, Bach, Pachelbel, mais aussi Ed Sheeran et Cohen dans un festin musical !
Libre participation en conscience
Renseignements au 06 88 78 58 41 .
Église Saint Sylvain 8 place Defumade Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 58 41 contact@cordesetcompagnies.fr
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English : Concert Trio Jubilate
L’événement Concert Trio Jubilate Ahun a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest
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