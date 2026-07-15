Concert Trio Linda Ambiance Cabaret & Variétés Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

vendredi 28 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Trio Linda Ambiance Cabaret & Variétés

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Trio Linda Cabaret et Variétés Tout public

0 .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Trio Linda: Cabaret and Variety%E9t%E9s%A0

L’événement Concert Trio Linda Ambiance Cabaret & Variétés Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY