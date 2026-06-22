Concert Trip O.D Eleïs Hotel restaurant Fontenay-le-Comte
Concert Trip O.D Eleïs Hotel restaurant Fontenay-le-Comte mardi 10 novembre 2026.
Fontenay-le-Comte
Concert Trip O.D
Eleïs Hotel restaurant 58 Avenue de la ville Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off
Jazz
A. Moncheny (piano), O. Dehaud (contrebasse), A. Perrin (batteur) .
Eleïs Hotel restaurant 58 Avenue de la ville Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 03 30
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English :
As part of the Camembert Jazz Festival Off
L’événement Concert Trip O.D Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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