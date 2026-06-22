Concert Trip O.D Eleïs Hotel restaurant Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Concert Trip O.D

Eleïs Hotel restaurant 58 Avenue de la ville Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off

Jazz

A. Moncheny (piano), O. Dehaud (contrebasse), A. Perrin (batteur) .

Eleïs Hotel restaurant 58 Avenue de la ville Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 03 30

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English :

As part of the Camembert Jazz Festival Off

L’événement Concert Trip O.D Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin