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Concert trombones et orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert trombones et orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : Basilique St Pierre

Adresse : 1 Place Saint-Pierre

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Luxeuil-les-Bains

Concert trombones et orgue

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Concert de l’ensemble de Trombones et Orgue, des conservatoires de Colmar.
Organisé par les Amis de l’Orgue.   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 

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English : Concert trombones et orgue

L’événement Concert trombones et orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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