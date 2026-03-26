Concert trombones et orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Concert trombones et orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains dimanche 11 octobre 2026.
Luxeuil-les-Bains
Concert trombones et orgue
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Concert de l’ensemble de Trombones et Orgue, des conservatoires de Colmar.
Organisé par les Amis de l’Orgue. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99
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English : Concert trombones et orgue
L’événement Concert trombones et orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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