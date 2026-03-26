Concert trombones et orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Concert trombones et orgue

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Concert de l’ensemble de Trombones et Orgue, des conservatoires de Colmar.

Organisé par les Amis de l’Orgue. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert trombones et orgue

L’événement Concert trombones et orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)