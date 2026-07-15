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AGENDA · Étoile-sur-Rhône

Concert Two Flou duo electro sax Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

jeudi 16 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Concert Two Flou duo electro sax

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Two Flou vous offre un mélange unique d’électro et de saxophone pour une soirée originale et dansante !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

Two Flou offers you a unique blend of electronic music and saxophone for a fun, dance-filled evening!

L’événement Concert Two Flou duo electro sax Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme

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