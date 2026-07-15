Concert Two Flou duo electro sax Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
jeudi 16 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Concert Two Flou duo electro sax
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Two Flou vous offre un mélange unique d’électro et de saxophone pour une soirée originale et dansante !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Two Flou offers you a unique blend of electronic music and saxophone for a fun, dance-filled evening!
L’événement Concert Two Flou duo electro sax Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme
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