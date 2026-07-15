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AGENDA · Étoile-sur-Rhône

Rassemblement 2 roues Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

dimanche 19 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Rassemblement 2 roues

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Tous les passionnés de 2 roues sont conviés pour un rassemblement convivial au bord de l’eau
  .

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

All motorcycle enthusiasts are invited to a friendly gathering by the water

L’événement Rassemblement 2 roues Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme

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