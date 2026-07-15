Rassemblement 2 roues Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Rassemblement 2 roues

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tous les passionnés de 2 roues sont conviés pour un rassemblement convivial au bord de l’eau

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

All motorcycle enthusiasts are invited to a friendly gathering by the water

L’événement Rassemblement 2 roues Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme