Informations pratiques

Langeac

Concert | Université pour tous

Centre socio culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Chorale de GAM des Portes d’Auvergne de Saint Paulien sous la direction de Chloë CULLINGWOTH, ce concert sera suivi d’un goûter

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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com

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English :

The GAM des Portes d’Auvergne Choir of Saint Paulien, conducted by Chlo%EB CULLINGWOTH; this concert will be followed by a go%FBter

L’événement Concert | Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier