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Concert Vagabondanse Guinguette de la Tambourinette Clamecy

samedi 22 août 2026 · Guinguette de la Tambourinette · Clamecy

Concert Vagabondanse Guinguette de la Tambourinette Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Guinguette de la Tambourinette
Adresse
Chemin de la Tambourinette
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Concert Vagabondanse

Guinguette de la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Vagabondanse en concert Chanson dansant Ambiance festive, buvette et restauration   .

Guinguette de la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 91 87 

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English : Concert Vagabondanse

L’événement Concert Vagabondanse Clamecy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais

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