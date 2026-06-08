Concert Vanessa Paradis + 1ère Partie La Sirène La Rochelle jeudi 10 septembre 2026.

La Rochelle

Concert Vanessa Paradis + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop et soul qui lui sont chères.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Vanessa Paradis is back on stage with a new album that marks her return to the pop and soul influences that are so dear to her.

L’événement Concert Vanessa Paradis + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Nous La Rochelle