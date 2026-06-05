Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris
Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 25 juin 2026.
En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf.
Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure.
Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.
Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous
En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf. Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure. Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.
Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Consommation + chapeau
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Village des start up Arènes de Lutèce – Floorish, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Necense, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Maitre boulanger du Nord – Kundalim X Pizzas Viva Adrianno Farno, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026