Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris

En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf.

Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure.

Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.

Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous

En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf. Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure. Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.



Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Consommation + chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire

