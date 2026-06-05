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Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris

Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris

Concert : Victoire Oberkampf release party Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Feuille Blanche, Café Noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : <p>Consommation + chapeau</p>

En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf.

Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure.

Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.

Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous

En juin, on accueille un événement un peu particulier chez Feuille Blanche, Café Noir : la release party de Victoire Oberkampf. Une histoire un peu spéciale aussi, puisque j’ai rencontré Victoire à New York il y a plusieurs années, à une époque où j’étais encore ingénieure. Aujourd’hui, c’est un immense plaisir de l’accueillir au café pour célébrer la sortie de son nouvel album dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du lieu.

Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, qu’on a très hâte de partager avec vous
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Consommation + chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Concert Victoire Oberkampf, Release party


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