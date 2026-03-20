Conférence Artora – Sonia Delaunay Bibliothèque Amélie Paris

Sonia Delaunay (1885-1979) est une figure majeure de l’avant-garde artistique du XXᵉ siècle. Née en Ukraine et installée à Paris, elle développe avec Robert Delaunay un langage artistique fondé sur la couleur, la lumière et le mouvement, à l’origine du courant orphique.

Cette conférence assurée par l’agence ARTORA propose de découvrir le parcours et l’œuvre de cette artiste pionnière, dont les explorations de la couleur ont profondément marqué l’art moderne. Peintre mais aussi créatrice textile, décoratrice et costumière, elle applique ses recherches sur les rythmes colorés dans de nombreux domaines, de la peinture à la mode en passant par les arts décoratifs.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 19h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

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