Fresque de l’autisme avec le Centre de Ressources Autisme Île-de-France La Fabrique de la Solidarité Paris jeudi 25 juin 2026.

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Un atelier collaboratif et interactif animé par le Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF) qui propose de mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme à travers une approche ludique et des cartes personnage afin d’imaginer des stratégies d’accompagnement. La fresque vise à donner des clés pour agir à son échelle.

En savoir plus sur la Fresque et le CRAIF

Le Centre Ressources Autisme Île-de-France anime la Fresque de l’Autisme, un atelier collaboratif qui vise à sensibiliser le grand public afin de mieux soutenir les personnes autistes dans leur quotidien.

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:30:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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