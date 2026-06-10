Fresque de l’autisme avec le Centre de Ressources Autisme Île-de-France La Fabrique de la Solidarité Paris
Fresque de l’autisme avec le Centre de Ressources Autisme Île-de-France La Fabrique de la Solidarité Paris jeudi 25 juin 2026.
Je m’inscris à la Fresque de l’Autisme du jeudi 25 juin
Un atelier collaboratif et interactif animé par le Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF) qui propose de mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme à travers une approche ludique et des cartes personnage afin d’imaginer des stratégies d’accompagnement. La fresque vise à donner des clés pour agir à son échelle.
En savoir plus sur la Fresque et le CRAIF
Le Centre Ressources Autisme Île-de-France anime la Fresque de l’Autisme, un atelier collaboratif qui vise à sensibiliser le grand public afin de mieux soutenir les personnes autistes dans leur quotidien.
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:30:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Fabrique de la Solidarité et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris 10 juin 2026
- Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris 10 juin 2026
- Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris 10 juin 2026
- Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 10 juin 2026
- Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS 10 juin 2026