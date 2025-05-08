Concert Vincent Delerm Nancy

Concert Vincent Delerm

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret.

Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale dont certains sont déjà complets à l’automne, il dévoile les premières dates de sa tournée à venir en 2025/2026.

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Vincent Delerm occupies a special place in the French cultural landscape: author, composer, performer, photographer and filmmaker, he fashions intelligent and sensitive shows that only he can.

After announcing ten concerts at La Cigale some of which are already sold out this autumn, he unveils the first dates of his upcoming tour in 2025/2026.

German :

Vincent Delerm nimmt in der französischen Kulturlandschaft einen besonderen Platz ein: Als Autor, Komponist, Performer, Fotograf und Filmemacher gestaltet er intelligente und sensible Shows, deren Geheimnis nur er selbst kennt.

Nachdem er für den Herbst zehn Konzerte in La Cigale von denen einige bereits ausverkauft sind angekündigt hatte, enthüllt er nun die ersten Termine seiner kommenden Tournee 2025/2026.

Italiano :

Vincent Delerm occupa un posto speciale nel panorama culturale francese: autore, compositore, performer, fotografo e regista, crea spettacoli intelligenti e sensibili di cui solo lui possiede il segreto.

Dopo aver annunciato dieci concerti a La Cigale alcuni dei quali già esauriti quest’autunno, svela le prime date del suo prossimo tour nel 2025/2026.

Espanol :

Vincent Delerm ocupa un lugar especial en el paisaje cultural francés: autor, compositor, intérprete, fotógrafo y cineasta, crea espectáculos inteligentes y sensibles de los que sólo él tiene el secreto.

Tras anunciar diez conciertos en La Cigale -algunos ya agotados- este otoño, desvela las primeras fechas de su próxima gira en 2025/2026.

