CONCERT Violent Sadie Mode La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Violent Sadie Mode La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Violent Sadie Mode

JEU. 12 NOVEMBRE 2026

20:00

Punk Hardcore | FR

Un retour aux riffs et aux affectes tranchants d’un punk hardcore oublié dans les abysses des années 80. C’est ce que propose Violent Sadie Mode, emmené par l’étonnante Sadie Golding et sa voix résolument porteuse d’une hargne et d’une puissance féministe.

Musicalement inspiré par des groupes tels que Minor Threat ou encore Amyl and the Sniffers, c’est à la sauce bordelaise que les 4 membres de Violent Sadie Mode concoctent des morceaux incisifs, qui vont droit au but, un but défouloir, violent, punk.

Violent Sadie Mode

JEU. 12 NOVEMBRE 2026

20:00

Punk Hardcore | FR

Un retour aux riffs et aux affectes tranchants d’un punk hardcore oublié dans les abysses des années 80. C’est ce que propose Violent Sadie Mode, emmené par l’étonnante Sadie Golding et sa voix résolument porteuse d’une hargne et d’une puissance féministe.

Musicalement inspiré par des groupes tels que Minor Threat ou encore Amyl and the Sniffers, c’est à la sauce bordelaise que les 4 membres de Violent Sadie Mode concoctent des morceaux incisifs, qui vont droit au but, un but défouloir, violent, punk. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Violent Sadie Mode

THU, NOVEMBER 12, 2026

8:00 PM

Hardcore Punk | FR

A return to the sharp riffs and raw energy of hardcore punk lost in the depths of the ’80s. That’s what Violent Sadie Mode offers, led by the astonishing Sadie Golding and her voice, which resolutely conveys a feminist edge and power.

Musically inspired by bands such as Minor Threat and Amyl and the Sniffers, the four members of Violent Sadie Mode concoct incisive tracks in their own unique style—songs that get straight to the point: a violent, punk outlet for pent-up energy.

L’événement CONCERT Violent Sadie Mode La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS