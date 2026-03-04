Concert-visite – Regards de femmes d’hier et d’aujourd’hui, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Concert-visite – Regards de femmes d’hier et d’aujourd’hui Dimanche 8 mars, 10h00, 15h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Concert-visite

Regards de femmes d’hier et d’aujourd’hui

Un concert-visite proposé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et de la commémoration de la disparition d’Hector Berlioz.

Par Cécile Chevallier, guide conférencière et Julie Campiche, harpiste et compositrice suisse de musiques actuelles, lauréate du Prix suisse de musique 2025.

(Re)découvrez la maison natale d’Hector Berlioz avec Harriet Smithson, égérie puis épouse du compositeur, pour une immersion au cœur l’illustre Symphonie fantastique. Véritable « idée fixe », Harriet, changeante et tourmentée, se raconte entre rêverie, passions, hallucinations et cauchemar…

L’expérience se prolonge avec le concert Unspoken de Julie Campiche.

L’artiste raconte des femmes d’hier et d’aujourd’hui, célèbres ou invisibilisées. En mêlant harpe, électronique et voix, Julie Campiche crée un langage musical personnel, entre intimité et universalité.

Un concert-visite où des voix féminines résonnent !

