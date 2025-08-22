Au pays de Berlioz La Côte-Saint-André Isère
Au pays de Berlioz Avenue Charles De Gaulle 38260 La Côte-Saint-André Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit familial au cœur de la plaine de la Bièvre, composée d’un vaste damier de parcelles agricoles aux formes géométriques. Visite du centre ancien à La Côte St André, Maison Musée d’Hector Berlioz…
https://terres-de-berlioz.com/ +33 4 74 20 61 43
English : Berlioz country
Family-friendly itinerary in the Bièvre plain comprising a vast patchwork of geometrically-shaped plots of farmland. Attractions include the old centre at La Côte St André, the Hector Berlioz Museum…
Deutsch :
Familienfreundlicher Rundgang im Herzen der Bièvre-Ebene, die aus einem großen Schachbrettmuster von landwirtschaftlichen Parzellen mit geometrischen Formen besteht. Besichtigung des alten Zentrums in La Côte St André, Maison Musée d’Hector Berlioz…
Italiano :
Tour per famiglie nel cuore della pianura della Bièvre, composta da una vasta scacchiera di appezzamenti agricoli di forma geometrica. Visita del centro storico di La Côte St André, della casa museo di Hector Berlioz…
Español :
Recorrido familiar en el corazón de la llanura de Bièvre, compuesta por un vasto damero de parcelas agrícolas de formas geométricas. Visita del centro histórico de la ciudad en La Côte St André, la casa museo de Hector Berlioz…
