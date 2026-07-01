Informations pratiques

Vitry-le-François

Concert

Jardins de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

18h Atelier Sun Dance

19h Concert Who’s The Cuban?Tout public

Dans le cadre du Festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs et en partenariat avec l’Association Musiques sur la Ville.

18h Atelier Sun Dance, atelier de découverte des danses latino avec l’association régionale Sun Dance pour (re)apprendre les pas de la Salsa, de la Cumbia et autres danses.

19h Concert Who’s The Cuban?

Buvette et restauration sur place avec La Cuisine des Voisines. .

Jardins de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Concert

6:00 p.m.: Sun Dance Workshop

7:00 p.m.: Who’s The Cuban? Concert

L’événement Concert Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne