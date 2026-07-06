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AGENDA · Vitry-le-François

Spectacle musical Un enfant du rock raconte Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Vitry-le-François

vendredi 25 septembre 2026 · Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret · Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret
Adresse
Avenue du Quai Saint-Germain
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif
15 15 23 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vitry-le-François

Spectacle musical Un enfant du rock raconte

Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

20h30Tout public
Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, montera pour la première fois sur scène !
Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu.
Mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Yarol Poupaud à la guitare.   .

Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Spectacle musical Un enfant du rock raconte

L’événement Spectacle musical Un enfant du rock raconte Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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