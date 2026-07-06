Spectacle musical Un enfant du rock raconte Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Informations pratiques

Vitry-le-François

Spectacle musical Un enfant du rock raconte

Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

20h30Tout public

Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, montera pour la première fois sur scène !

Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu.

Mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Yarol Poupaud à la guitare. .

Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical Un enfant du rock raconte

L’événement Spectacle musical Un enfant du rock raconte Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne