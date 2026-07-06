Spectacle musical Un enfant du rock raconte Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Vitry-le-François
vendredi 25 septembre 2026 · Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Spectacle musical Un enfant du rock raconte
Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
20h30Tout public
Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, montera pour la première fois sur scène !
Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu.
Mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Yarol Poupaud à la guitare. .
Bords 2 Scènes / Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Spectacle musical Un enfant du rock raconte
L’événement Spectacle musical Un enfant du rock raconte Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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