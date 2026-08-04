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Concert Viva España ! Place D’ Albertas Aix-en-Provence

vendredi 28 août 2026 · Place D' Albertas · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Place D' Albertas
Adresse
La place d'Albertas
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Concert Viva España !

Vendredi 28 août 2026 de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h. Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Les Archets de Cézanne fêtent l’Espagne. La guitare étincelante de Florent Aillaud nous mènera au cœur des passions Ibériques.
Avec Florent Aillaud ils vous convient à une escapade musicale en Espagne.
Au menu couleurs flamboyantes, rythmes endiablés, sur des notes savoureuses et pimentées.

● Anne Menier, violon
● Pierre-Stéphane Schmidlet, violon
● Marie-Anne Hovasse, alto
● Luc Dedreuil, violoncelle
● Florent Aillaud, guitare.

// Programme //
Quintette en ré majeur, G.448 Fandango , Luigi Boccherini
La oraciòn del torero, Turina.   .

Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20  conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Les Archets de Cézanne are taking Spain by storm. Florent Aillaud’s dazzling guitar playing will transport us to the heart of Iberian passions.

L’événement Concert Viva España ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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