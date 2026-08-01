Concert Viva Italia Place D’ Albertas Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Viva Italia

Jeudi 27 août 2026 de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h. Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Viva Italia ! De Venise à Cinecittà. De l’opéra au cinéma, NDK célèbre l’Italie à travers un programme haut en couleur. Les grandes pages de Verdi, Rossini et Morricone prennent une nouvelle dimension dans des transcriptions originales.

Entre virtuosité, lyrisme et énergie collective, ce concert festif invite le public à redécouvrir quelques-uns des thèmes les plus emblématiques du patrimoine musical italien, avant de s’achever avec la pétillante Brasileira de Scaramouche de Darius Milhaud. Toute la richesse sonore du chœur de saxophones est révélée.



Ensemble de saxophones NDK

● Direction Michel Durand-Mabire

● Saxophone soprano Gurvan Péron, Laurent Taillard

● Saxophone alto Jonathan Robert, Emmanuel Recht, Caroline Levasseur

● Saxophone ténor Joël Versavaud, Théo Gonnet

● Saxophone baryton Denis Farinone, Samuel Maingaud

● Saxophone basse Sylvain Guignery.



// Programme //

Ouverture de La Forza del Destino, Giuseppe Verdi

Rossini per NDK (Le Barbier de Séville, La Pie voleuse, Semiramide, L’Italienne à Alger, La Danza, Guillaume Tell), Gioachino Rossini

Once Upon a Time… Morricone (Il était une fois en Amérique, Cinema Paradiso, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest), Ennio Morricone

Scaramouche Brazileira , Darius Milhaud. .

Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Viva Italia! From Venice to Cinecittà. From opera to cinema, NDK celebrates Italy with a vibrant program. The greatest works of Verdi, Rossini, and Morricone take on a new dimension in original transcriptions.

L’événement Concert Viva Italia Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence