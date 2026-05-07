Concert Vivaldi x Bach x Piazzolla Vol.2 Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Vivaldi x Bach x Piazzolla Vol.2

Vendredi 29 mai 2026 de 21h à 22h15. Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:15:00

Date(s) :

2026-05-29

Vivez une soirée d’exception à Aix-en-Provence l’Ensemble Musicâme France sublime Vivaldi, Bach et Piazzolla à l’église Saint-Jean de Malte. Un voyage unique !

Au cœur de la magnifique Église Saint-Jean de Malte, six musiciens virtuoses vous transportent le temps d’un concert unique. Un événement à ne pas manquer! Réservez vite vos places pour cette soirée inoubliable !



Programme:

A.Piazzolla Otoño porteña

J.S.Bach Brandebourgeois 5 Allegro

A.Vivaldi Concerto pour flûte en Sol min. La notte

A.Piazzolla Adiós Nonino

A.Piazzolla Histoire du Tango Night Club 1960 & Café 1930

J.S.Bach/Reinhardt Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

A.Piazzolla Escualo

C.P.E Bach Concerto pour flûte en La Maj. Allegro assai

A.Piazzolla La muerte del angel

A.Vivaldi Les Quatre Saisons été Final



Ensemble Musicâme France

Flûtes, Issam Garfi Accordéon, Sébastien Mazoyer Violon-solo, Valentin Seignez-Bacquet 2nd violon, Dali Feng Alto, Magali Demesse Violoncelle, Xavier Chatillon.



L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières. .

Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

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English :

Experience an exceptional evening in Aix-en-Provence: Ensemble Musicâme France brings Vivaldi, Bach and Piazzolla to life at the Church of Saint-Jean de Malte. A unique journey!

L’événement Concert Vivaldi x Bach x Piazzolla Vol.2 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence