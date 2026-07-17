Concert vocal avec Emmeline Sion chez Arlet’s station, 8 août, Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel
samedi 8 août 2026 · Arlet’s station · Espaly-Saint-Marcel
Informations pratiques
Concert vocal avec Emmeline Sion chez Arlet’s station, 8 août Samedi 8 août, 20h00 Arlet’s station Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:00:00+02:00
Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/6111d104 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)
Plongez dans un moment musical unique avec le concert vocal d’Emmeline Sion chez Arlet’s station. Ce 8 août 2026, vibrez au son de sa voix pop folk expressive, dans un cadre intimiste et convivial à Espaly-Saint-Marcel. Laissez-vous charmer par une heure de musique suivie d’échanges chaleureux avec l’artiste. Avec un nombre de places limité, chaque spectateur devient un privilégié, partageant un instant rare et précieux. A partir de 8€, c’est une opportunité de soutenir une artiste talentueuse tout en vivant une expérience humaine et musicale enrichissante. 8 août 2026 Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel ️ À partir de 8€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com
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Concert pop folk intimiste avec Emmeline Sion, 8 août à Espaly
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