Concert Voix et musique Corse I Messageri Place Jean Jaures Romans-sur-Isère
Concert Voix et musique Corse I Messageri Place Jean Jaures Romans-sur-Isère samedi 13 juin 2026.
Concert Voix et musique Corse I Messageri
Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 ans cette année…
I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille.
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Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 years old this year…
I MESSAGERI is living music, in perpetual motion, driven by unfailing creative energy.
L’événement Concert Voix et musique Corse I Messageri Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme