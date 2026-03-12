Concert Voix et musique Corse I Messageri Place Jean Jaures Romans-sur-Isère

Concert Voix et musique Corse I Messageri

Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 ans cette année…

I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille.

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Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

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English :

MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 years old this year…

I MESSAGERI is living music, in perpetual motion, driven by unfailing creative energy.

L’événement Concert Voix et musique Corse I Messageri Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme